Стадион "Маракана" в Бразилии, который принимал финал чемпионата мира-2014, вскоре сменит название. Стадион будет названа в честь легендарного футболиста Пеле.

"Маракана" в честь Пеле

Депутаты штата Рио-де-Жанейро уже приняли соответствующий законопроект. Для окончательного переименования осталось получить подпись губернатора.

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В 2020 году в музее истории сборной Бразилии поставили восковую фигуру лучшего футболиста XX века. Сам Пеле по состоянию здоровья не смог посетить церемонию открытия.

Сообщалось, что футболист не прошел полноценную реабилитацию после операции и не выходит из собственного дома. Однако недавно Пеле посетил больницу для вакцинации от COVID-19.

Легендарная арена

"Маракана" является одним из крупнейших стадионов мира, его емкость составляет 220 тысяч мест. Однако после реконструкции был уменьшен до 78 тысяч. Сразу несколько бразильских клубов использовали арену для своих матчей.

Именно на этом стадионе состоялась финальная игра чемпионата мира-2014, в котором Германия благодаря голу Марио Гетце победа Аргентину (1:0). После этого "Маракана" стала вторым стадионом в мире, где финал состоялся дважды.