"Есть нормальные люди": легенда Шахтера рассказал о своем отношении к россиянам и сербам

Дарио Срна в течение своей жизни уже переживает третью войну. В детстве были боевые действия в его родной стране, затем в Донецке, а с 24 февраля 2022 года спортивный директор Шахтера стал свидетелем самой масштабной войны в Европе со времен Второй мировой.

Функционер "горняков" рассказал, как он относится к сербам и боснийцам с течением времени после войны в Хорватии, которая происходила три десятилетия назад. Также он поделился мыслями, существуют ли "хорошие" россияне.

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Срна о людях во враждебных странах

По словам Дарио, у него есть много друзей в Сербии, с которыми он пересекался и они являются хорошими людьми. Одним из них является бывший игрок Шахтера и Севастополя Игорь Дуляй. Сейчас они постоянно на связи, а серб очень переживает за Украину. Поэтому Срна не считает всех граждан этих стран врагами

Слушайте, есть нормальные люди всюду, есть больные люди всюду. Мы сегодня ненавидим Россию, но я считаю, что даже в России сегодня есть нормальные люди, которые боятся что-то там сказать. Если скажут что-то против этого дебила – он закроет всю его семью. Здесь у них очень тяжело,

– заявил Срна.

Хорват также рассказал, что с начала полномасштабного вторжения ему писали некоторые футболисты московского Динамо, с которыми он пересекался на футбольном поле. Они заявляли, что против войны, однако у них не хватило мужества публично заявить о своей позиции.

"Это известные футболисты, которые играют в сборной России. Я больше ни с кем из них не общаюсь, но вам хочу сказать, что, возможно, они бы и сказали, но там конец: остается без контракта, закрывают все", – рассказал Срна.

. Также Дарио Срна прокомментировал свой скандальный лайк Кафу под постом, в котором бразилец из студии в России расхваливал спортивный канал "Матч ТВ". Хорват признал свою ошибку, но отметил, что она была сделана по невнимательности.

Напомним, что сейчас донецкий Шахтер возглавляет турнирную таблицу УПЛ. "Горняки" свой следующий поединок проведут 27 апреля против ЛНЗ, стартовый свисток прозвучит в 15:30.