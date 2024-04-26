Функционер "горняков" рассказал, как он относится к сербам и боснийцам с течением времени после войны в Хорватии, которая происходила три десятилетия назад. Также он поделился мыслями, существуют ли "хорошие" россияне.
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Срна о людях во враждебных странах
По словам Дарио, у него есть много друзей в Сербии, с которыми он пересекался и они являются хорошими людьми. Одним из них является бывший игрок Шахтера и Севастополя Игорь Дуляй. Сейчас они постоянно на связи, а серб очень переживает за Украину. Поэтому Срна не считает всех граждан этих стран врагами
Слушайте, есть нормальные люди всюду, есть больные люди всюду. Мы сегодня ненавидим Россию, но я считаю, что даже в России сегодня есть нормальные люди, которые боятся что-то там сказать. Если скажут что-то против этого дебила – он закроет всю его семью. Здесь у них очень тяжело,
– заявил Срна.
Хорват также рассказал, что с начала полномасштабного вторжения ему писали некоторые футболисты московского Динамо, с которыми он пересекался на футбольном поле. Они заявляли, что против войны, однако у них не хватило мужества публично заявить о своей позиции.
"Это известные футболисты, которые играют в сборной России. Я больше ни с кем из них не общаюсь, но вам хочу сказать, что, возможно, они бы и сказали, но там конец: остается без контракта, закрывают все", – рассказал Срна.
Напомним, что сейчас донецкий Шахтер возглавляет турнирную таблицу УПЛ. "Горняки" свой следующий поединок проведут 27 апреля против ЛНЗ, стартовый свисток прозвучит в 15:30.