Функціонер "гірників" розповів, як він ставиться до сербів та боснійців з плином часу після війни в Хорватії, яка відбувалася три десятиліття тому. Також він поділився думками, чи існують "хороші" росіяни.

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Срна про людей у ворожих країнах

За словами Даріо, у нього є багато друзів у Сербії, з якими він перетинався й вони є хорошими людьми. Одним з них є колишній гравець Шахтаря та Севастополя Ігор Дуляй. Наразі вони постійно на зв'язку, а серб дуже переживає за Україну. Тому Срна не вважає всіх громадян цих країн ворогами

Слухайте, є нормальні люди усюди, є хворі люди усюди. Ми сьогодні ненавидимо Росію, але я вважаю, що навіть у Росії сьогодні є нормальні люди, які бояться щось там сказати. Якщо скажуть щось проти цього дебіла – він закриє всю його сім’ю. Тут у них дуже важко,

– заявив Срна.

Хорват також розповів, що з початку повномасштабного вторгнення йому писали деякі футболісти московського Динамо, з якими він перетинався на футбольному полі. Вони заявляли, що проти війни, проте в них не вистачило мужності публічно заявити про свою позицію.

"Це відомі футболісти, які грають у збірній Росії. Я більше ні з ким з них не спілкуюся, але вам хочу сказати, що, можливо, вони б і сказали, але там кінець: залишається без контракту, закривають усе", – розповів Срна.

Цікаво. Також Даріо Срна прокоментував свій скандальний лайк Кафу під постом, в якому бразилець зі студії в Росії розхвалював спортивний канал "Матч ТВ". Хорват визнав свою помилку, але зазначив, що вона була зроблена через неуважність.

Нагадаємо, що наразі донецький Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ. "Гірники" свій наступний поєдинок проведуть 27 квітня проти ЛНЗ, стартовий свисток пролунає о 15:30.