Функціонер "гірників" розповів, як він ставиться до сербів та боснійців з плином часу після війни в Хорватії, яка відбувалася три десятиліття тому. Також він поділився думками, чи існують "хороші" росіяни.
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Срна про людей у ворожих країнах
За словами Даріо, у нього є багато друзів у Сербії, з якими він перетинався й вони є хорошими людьми. Одним з них є колишній гравець Шахтаря та Севастополя Ігор Дуляй. Наразі вони постійно на зв'язку, а серб дуже переживає за Україну. Тому Срна не вважає всіх громадян цих країн ворогами
Слухайте, є нормальні люди усюди, є хворі люди усюди. Ми сьогодні ненавидимо Росію, але я вважаю, що навіть у Росії сьогодні є нормальні люди, які бояться щось там сказати. Якщо скажуть щось проти цього дебіла – він закриє всю його сім’ю. Тут у них дуже важко,
– заявив Срна.
Хорват також розповів, що з початку повномасштабного вторгнення йому писали деякі футболісти московського Динамо, з якими він перетинався на футбольному полі. Вони заявляли, що проти війни, проте в них не вистачило мужності публічно заявити про свою позицію.
"Це відомі футболісти, які грають у збірній Росії. Я більше ні з ким з них не спілкуюся, але вам хочу сказати, що, можливо, вони б і сказали, але там кінець: залишається без контракту, закривають усе", – розповів Срна.
Нагадаємо, що наразі донецький Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ. "Гірники" свій наступний поєдинок проведуть 27 квітня проти ЛНЗ, стартовий свисток пролунає о 15:30.