Футбольный эксперт Виктор Вацко оценил перспективы полузащитника Шахтера Евгения Коноплянки в сборной Украины. Опытный игрок все никак не может завоевать место в составе "горняков".

Виктор Вацко уверен, если Евгению Коноплянке удастся стать основным игроком Шахтера, то место в команде Андрея Шевченко ему будет гарантировано.

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Будущее Коноплянки в сборной Украины

Коноплянка неплохо проявляет себя на сборах с "горняками". По словам Вацко, такие матчи не дадут полной информации о физических качествах футболиста.

Есть такая фраза: чемпион мира в сборах. Мне очень хотелось бы, чтобы факт того, что Коноплянка стал лучшим бомбардиром Шахтера на сборах, позволил ему стать игроком основного состава команды,

– заявил эксперт.

Тренерский штаб сборной Украины не будет пристально следить за игрой футболистов на тренировочных сборах. В контрольных поединках наставники экспериментируют с составами, поэтому высокую оценку игрокам не нужно давать. Все выводы будут делаться после официальных поединков.

"Если Евгений Коноплянка будет основным игроком Шахтера, он будет и основным игроком сборной Украины. Ему нужна игровая практика, ему нужен игровой тонус, и когда все это у него есть, то умножаем на его класс, качество, опыт, и мы получаем сильную позицию в национальной сборной. Мы помним историю, когда Коноплянка не играл в Шальке, Шевченко его вызвал в сборную, они поговорили, затем Коноплянка вышел и сыграл как артист".

Коноплянка присоединился к "горнякам" в сентябре 2019 года, перейдя из Шальке. Но не смог стать игроком основного состава. Наставник Шахтера Луиш Каштру выпускает левого вингера со скамейки для запасных. В первом круге УПЛ Евгений провел за дончан лишь 3 матча, в которых не запомнился результативными действиями.

31-летний футболист выступает за главную команду страны с 2010 года и успел провести в "желто-голубой" футболке 86 поединков, где отметился 21-м голом.