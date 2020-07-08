Самое позорное поражение Бразилии: шесть лет назад Германия разбила "пентакампионов" на Мундиале
Ровно шесть лет назад, 8 июля 2014 года, состоялся один из самых известных матчей в истории чемпионатов мира по футболу. Сборная Германии в полуфинале победила Бразилию со счетом 7:1. Для Бразилии, которая была хозяйкой турнира, это было одним из величайших поражений в истории.
Уже к тридцатой минуте Германия побеждала со счетом 5:0, сообщает 24 канал. По голу провели Мюллер, Клозе, Хедира, а Тони Кроос оформил дубль.
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После перерыва Германия ограничилась двумя голами в исполнении Шюрле. Бразилия ответила только одним точным ударом Оскара аж на 90-й минуте.
Это был первый полуфинальный матч Мундиаля. В параллельной игре Аргентина выбила Нидерланды.
Германия – Бразилия 7:1 видеообзор матча
Главные цифры матча
Бразилия потерпела самое крупное поражение с 1920 года, когда проиграла сборной Уругвая на чемпионате Южной Америки со счетом 6:0.
Поражение Германии стало крупнейшим домашним для Бразилии.
В последний раз Бразилия пропускала не меньше 5 мячей на Чемпионате мира 1938 года в матче против Польши (победа 6:5).
Победа Германии позволила ей попасть в четвертый раз подряд в число призеров чемпионата мира, а также в восьмой раз попасть в финал чемпионатов мира.
Сборная Германии сыграла 12-й полуфинал в своей истории и стала первой командой, которая забила 7 мячей в полуфинале чемпионата мира.
В этой игре рекордсменом по количеству забитых голов за все чемпионаты мира стал игрок сборной Германии Мирослав Клозе. Он забил свой 16-й гол и обошел бразильца Роналдо.
В финале Германия минимально одолела Аргентину.