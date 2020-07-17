Андре Шюррле, який вписав своє ім'я золотими буквами в історію німецького футболу, офіційно завершив кар'єру. Футболіст прийняв рішення повісити бутси на цвях у 29 років.

Колишній футболіст "Боруссії" Дортмунд і "Челсі" повідомив про завершення кар'єри у своєму інстаграмі.

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"Хочу дати всім знати, що я йду з професійного футболу. Від свого імені та імені своєї родини хочу подякувати всім, хто був частиною цих видатних років.

Підтримка і любов, яку ви надавали мені, були неймовірні. Це було більше, ніж я міг коли-небудь бажати. Зараз я готовий і відкритий до всіх прекрасних можливостей, які переді мною відкриваються", – написав Шюррле.

Основні досягнення Шюррле

У складі збірної Німеччини Шюррле став чемпіоном світу-2014.

У фінальному матчі проти Аргентини Шюррле вийшов на поле на 31 хвилині через травму Кристофа Крамера. У додатковий час Андре віддав результативну передачу на Маріо Гьотце.

Гол останнього приніс мінімальну перемогу Німеччині.

Відеоогляд фіналу Німеччина – Аргентина

На чемпіонатах Європи Шюррле двічі займав третє місце.

З "Челсі" він став чемпіоном Англії у сезоні 2014/15, двічі вигравав Кубок Німеччини (з "Боруссією" Дортмунд і "Вольфсбургом").

Також він виступав за "Майнц", "Фулхем", "Баєр" і "Спартак".