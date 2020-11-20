Легендарный нападающий сборной Германии Мирослав Клозе мог возглавить тренерский мостик "Динамо". Но киевский клуб отказал наставнику.

Представители 42-летнего тренера предлагали своего клиента киевскому клубу. Но боссы "Динамо" отклонили кандидатуру немца. Об этом сообщил телеграмм канал "Бей-Беги".

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Руководство киевлян сделало выбор в сторону румынского специалиста Мирчи Луческу. С каким подписало контракт на два года с опцией продления еще на год.

Короткая тренерская карьера Клозе

В августе 2014 Мирослав Клозе завершил выступления за сборную Германии. Перед тем немец на мажорной ноте подытожил свои выступления в национальной команде. Мирослав забил рекордный 16-й гол, который позволил ему стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

А на клубном уровне в 2016 году выступал за итальянское "Лацио", где и завершил карьеру.

В 2018 году начал тренерскую карьеру в юниорской команде "Баварии". Прошлым летом 42-летний наставник перебрался работать в главную команду клуба, где был ассистентом главного тренера Флика.