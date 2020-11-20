Легендарний нападник збірної Німеччини Мірослав Клозе міг очолити тренерський місток "Динамо". Але київський клуб відмовив наставнику.

Представники 42-річного тренера пропонували свого клієнта київському клубу. Але боси "Динамо" відхилили кандидатуру німця. Про це повідомив телеграм-канал "Бий-Біжи".

Варте уваги Друга спроба: у "Динамо" близькі до трансферу Лінкольна з "Фламенго"

Керівництво киян зробило вибір у сторону румунського спеціаліста Мірчі Луческу. З яким підписало контракт на два роки з опцією продовження ще на рік.

Коротка тренерська кар'єра Клозе

У серпні 2014 року Мірослав Клозе завершив виступи за збірну Німеччини. Перед тим німець на мажорній ноті підсумував свої виступи у національній команді. Мірослав забив рекордний 16-й гол, який дав змогу йому стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу.

А на клубному рівні в 2016 році виступав за італійське "Лаціо", де і завершив кар'єру.

У 2018 році розпочав тренерську кар'єру у юніорській команді "Баварії". Минулого літа 42-річний наставник перебрався працювати в головну команду клубу, де був асистентом головного тренера Фліка.