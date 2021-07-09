Легенда НБА О'Нил смешно станцевал без штанов в прямом эфире: курьезное видео

Легендарный баскетболист из США Шакил О'Нил запомнился эпическим танцем в прямом эфире. 49-летний спортсмен и теперь ведущий весело отпраздновал последний день перед отпуском.

Забавный танец от звезды НБА

Легенда НБА Шакил О'Нил расторгал всех своим эпическим танцем. После завершения карьеры американец сменил баскетбольный мяч на камеру. Теперь бывший баскетболист работает ведущим на NBA TV.

Это стоит увидеть Рывок от своего кольца и победный бросок за секунды: невероятная развязка в матче ЧМ

Во время прямого эфира 49-ринчий О'Нил узнал от коллег радостную новость – эта программа стала для него последней в сезоне. Теперь Шакила ожидает долгожданный отдых. Спортсмен не стал скрывать эмоций. Он в прямом эфире поднялся со стула и станцевал веселый танец.

Экс-баскетболист снял с себя пиджак и танцевал в одной рубашке. Интересно, что после того, как Шакил встал со стола все увидели, что О'Нил сидел перед камерой только в одних трусах, брюк на баскетболисту не было.

Такой перфоманс удивил и одновременно развеселил не только фанатов баскетбола, но и все информационное пространство. Многие люди начали писать, что таким танцем телевизионный эксперт поднял всем настроение, сделал их к тому скучный вечер.

Видео танцев О'Нила