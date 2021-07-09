Забавный танец от звезды НБА
Легенда НБА Шакил О'Нил расторгал всех своим эпическим танцем. После завершения карьеры американец сменил баскетбольный мяч на камеру. Теперь бывший баскетболист работает ведущим на NBA TV.
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Во время прямого эфира 49-ринчий О'Нил узнал от коллег радостную новость – эта программа стала для него последней в сезоне. Теперь Шакила ожидает долгожданный отдых. Спортсмен не стал скрывать эмоций. Он в прямом эфире поднялся со стула и станцевал веселый танец.
Такой перфоманс удивил и одновременно развеселил не только фанатов баскетбола, но и все информационное пространство. Многие люди начали писать, что таким танцем телевизионный эксперт поднял всем настроение, сделал их к тому скучный вечер.
Видео танцев О'Нила
- За свою карьеру Шакил О'Нил выступал сразу за несколько клубов – Орландо, Лейкерс, Майами, Финикс, Кливленд и Бостон. Американец имеет в своем активе четыре чемпионства в НБА, он 15 раз был участником Матча всех звезд.
- Свою карьеру баскетболист завершил в 2011 году, когда 1 июня написал об этом в соцсетях. А уже через два дня (3 июня) Шакил официально объявил о своем решении на пресс-конференции.