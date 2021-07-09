Кумедний танець від зірки НБА
Легенда НБА Шакіл О'Ніл розірвав усіх своїм епічним танцем. Після завершення кар'єри американець змінив баскетбольний м'яч на камери. Тепер колишній баскетболіст працює ведучим на NBA TV.
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Під час прямого ефіру 49-рінчий О'Ніл дізнався від колег радісну новину – ця програма стала для нього останньою у сезоні. Тепер на Шакіла чекає довгоочікуваний відпочинок. Спортсмен не став приховувати емоцій. Він у прямому ефірі підійнявся зі стільця та станцював веселий танець.
Такий перфоменс здивував та водночас розвеселив не лише прихильників баскетболу, а й увесь інформаційний простір. Багато людей почало писати, що таким танцем телевізійний експерт підійняв усім настрій, зробив їх до того нудний вечір.
Відео танців О'Ніла
- За свою кар'єру Шакіл О'Ніл виступав відразу за декілька клубів – Орландо, Лейкерс, Маямі, Фінікс, Клівленд і Бостон. Американець має у своєму активі чотири чемпіонства у НБА, він 15 разів був учасником Матчу усіх зірок.
- Свою кар'єру баскетболіст завершив у 2011 році, коли у 1 червня написав про це у соцмережах. А вже через два дні (3 червня) Шакіл офіційно оголосив про своє рішення на пресконференції.