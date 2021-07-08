За борьбу в четвертьфинал турнира юношеская сборная Аргентины боролась со сверстниками из Турции.

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Первая четверть матча закончилась вничью 18:18. Во второй четверти аргентинцы вышли вперед. Поэтому на перерыв ушли, имея +9 в активе (38:29).

Однако турки не сдались, и в третьей четверти выровняли счет. А в четвертой уже были впереди. Хотя отрыв был не слишком внушительный.

Настоящая драма разгорелась на последних секундах матча. За 8,2 секунды до конца игры аргентинцы реализовывают бросок из-под кольца, выходят вперед в счете 73:72. Турки берут тайм-аут, а после этого проводят атаку. Она заканчивается фолом, а затем и двумя штрафными. Обе попытки с линии показались удачными. И теперь уже Турция была впереди в счете. А до финальной сирены оставалось чуть больше, чем три секунды.

И тогда игру в свои руки взял защитник Гонсало Корбалан. Получив пас от партнера, он сделал рывок к кольцу соперника, после чего сделал бросок. Мяч влетел в кольцо с финальной сиреной (в баскетболе такое попадание называется баззер-биттер), принеся победу сборной Аргентины 76:74.

Видеообзор матча Аргентина – Турция

момент с Корбаланом с 10:22