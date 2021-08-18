Джордан может заработать еще больше
Переход Лионеля Месси в ПСЖ стал выгодным не только парижанам, но и звездному баскетболисту Майклу Джордану. Все из-за того, что болельщики стремительно начали покупать футболки с фамилией Лео.
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Компания "Air Jordan", которая принадлежит Джордану, производит спортивную форму для парижского клуба, а ее логотип размещен на форме ПСЖ. Air Jordan получает пять процентов от продаж из каждого комплекта.
Благодаря этому Джордан заработал уже около 6 миллионов евро. И это Лео еще не сыграл официального поединка за новый клуб. Напомним, что аргентинский нападающий взял символический номер "30". Именно с ним на спине Лео дебютировал в Барселоне.
- Отметим, что Месси подписал 2-летний контракт с возможностью пролонгации соглашения еще на один год. Теперь атака парижан выглядит еще более космической.
- Лео пока еще не дебютировал в новом клубе.
- Переход Лионеля заставит ПСЖ расширять стадион, чтобы большее количество фанатов могло воочию увидеть игру Месси в футболке французской команды.