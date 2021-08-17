"Лео мне подмигнул"

23-летний защитник рассказал о выступлении за Леганес и неожиданной встрече с Месси и Суаресом в Испании. Василий Кравец шутит, что несколько дней не мыл руки после поздравления с экс-игроками Барселоны.

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В Леганесе дружил с молодыми футболистами, которые пришли из дубля Барселоны. Выходили как-то из раздевалки, шел за спинами ребят и увидел, что они кому-то подают руку, я тоже инстинктивно поздоровался. Смотрю, а это Месси и Суарес. Запомнилось, что Лео мне подмигнул. Я два дня не мыл руку. Шучу,

– сказал Кравец.

Однако эти футболисты были кумирами бывшего игрока Карпат. С детства идеалом был Олег Лужный. Кравец признался, что в испанском клубе шутит, что у него скорость Бэйла, удар Роберто Карлоса, техника Марсело и голова Мальдини.

Карьера Кравца в Испании