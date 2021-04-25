Красивый гол экс-звезды МЮ

Первыми счет во встрече открыли хозяева поля. Голом отметился Бусио на последней минуте первого тайма.

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Орландо Сити удалось сравнять счет на табло в середине второй части игры. В центре внимания оказался экс-игрок МЮ Нани. 34-летний португалец подхватил мяч во вратарской площадке соперника. Вингер находился спиной к воротам, но это не стало препятствием для техничного футболиста.

Нани пяткой элегантно перевел мяч в уже пустые ворота Спортинга. Его результативный выстрел изменил цифры на табло и поставил точку в поединке – 1:1.

Нани пополнил состав Орландо Сити в феврале 2019 года. В этом сезоне португалец сыграл 2 матча, в которых забил один гол.

Его контракт с американским клубом рассчитан до конца декабря 2021 года.

Орландо за 2 тура в новом сезоне набрало лишь 2 очка и занимает 8 место.

Видео гола Нани