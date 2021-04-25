Первый ассист украинца

Украинский футболист Андрей Бацула вышел в стартовом составе минского Динамо. Украинец провел на футбольном поле весь матч и в середине второго тайма отличился результативным действием.

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На 63-й минуте защитник из Украины подключился к атаке, мастерски убрал опекуна и отдал передачу на Сергея Кисляка, который забил третий гол в ворота хозяев. В конце поединка Андрей записал в свой пассив желтую карточку.

Для Бацула этот ассист стал первый в новом сезоне за 6 матчей. Украинский защитник выступает за минское Динамо с января 2021 года. До этого Андрей выступал в бельгийском Кортрейке.

Контракт футболиста с белорусами рассчитан до 31 декабря 2021 года.

В итоге – 1:3 победа Динамо. После этой победы клуб украинца идет на 4 месте, в его активе 11 очков. Их соперник Минск с 8 пунктами располагается на 8 позиции.

Видео ассиста Бацула