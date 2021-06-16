Металл – Подолье 1:0
Гол: Фомин, 55
Удаление: Мизюк, 83 (Металл)
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Команды встретились в финальном матче за звание официального чемпиона Второй лиги, который проходил в Черкассах. Первый тайм прошел под аккомпанемент равной борьбы и небольшого количества атак – у обеих команд было по 4 удара по воротам.
После перерыва агрессивнее выглядел Металл, а преимущество конвертировалось в гол на 55-й минуте. Мяч в штрафной нашел голову Руслана Фомина – капитан харьковчан расстрелял кипера Подолья.
Команда Александра Кучера начала играть осторожнее, но хмельничане ничего острого не создали. На 83-й минуте Металл из-за удаления Александра Мизюка остался в меньшинстве, но даже это не помогло подопечным Виталия Костышина.