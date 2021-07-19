Легенда футбола Роналдиньо оставил автограф на груди фанатки: видео
19 июля 2021 , 14:35Читати новину українською
Источник:твиттер Actual Fútbol
Фанаты до сих пор помнят эту сказку, которую создавал легендарный Роналдиньо на футбольном поле. Бразилец дал необычный автограф одной из болельщиц.
Популярность Роналдиньо не угасает
Бывший футболист сборной Бразилии и Барселоны Роналдиньо до сих пор отмечается своей популярностью в футбольных кругах и не только. Одна из фанаток попросила дать автограф на непривычном месте.
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Девушка попросила легендарного футболиста расписаться у нее на груди, на что он любезно согласился. Роналдиньо оставил подпись на всем топе поклонницы игрока.
Роналдиньо дал один из лучших автографов за всю свою жизнь,
– подписали видео.
Необычный автограф Роналдиньо
- В январе 2018 года игрок повесил бутсы на гвоздь. Последним клубом в его карьере стал Флуминенсе.
- Напомним, что бразильца и его брата в 2020 году задержала местная полиция Парагвая по подозрению во въезде в Асунсьон по поддельным документам. На допросе Роналдиньо и его брат указали именно на представителей фонда, которые предоставили поддельные документы. Владелицей фонда оказалась местная бизнес-леди 48-летняя Далия Анжелика Лопес.
- В апреле футболист вышел из тюрьмы под залог в 1,6 миллиона долларов.