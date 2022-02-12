Второй клуб в карьере Головко как тренера

Клуб Второй лиги Украины в пятницу, 12-го февраля, объявил о назначении Головко наставником команды. Клуб из Вышгорода не сообщает условия сотрудничества с Головком.

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"Я надеюсь, что смогу оправдать доверие. Работы на самом деле очень много, но хорошо, что есть хорошие условия и есть клуб, который развивается уже достаточно долго для того, чтобы повзрослеть и стать самодостаточным. В спорте все очень просто: есть лишь одно первое место. Все хотят, чтобы в Вышгороде был футбол высокого уровня. Мне будет приятно над этим работать", – прокомментировал свое назначение Головко.

К вниманию. Во Второй лиге Диназ провел 19 матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Александр Головко после того, как закончил карьеру футболиста, с 2006 года работал тренером в сборных Украины разных возрастных категорий.

До 2018 года он возглавлял молодежную сборную Украины. В сезоне-2019/2020 Головко работал наставником Креминя, который покинул в конце 2020 года.

Диназ – только второй клуб в карьере 50-летнего Головко в качестве тренера.