Другий клуб у кар'єрі Головка як тренера

Клуб Другої ліги України у п'ятницю, 12-го лютого, оголосив про призначення Головка наставником команди. Клуб з Вишгорода не повідомляє умови співпраці з Головком.

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"Я сподіваюсь, що зможу виправдати довіру. Роботи насправді дуже багато, але добре, що є хороші умови і є клуб, який розвивається уже достатньо довго для того, щоб подорослішати і стати самодостатнім. У спорті все дуже просто: є лише одне перше місце. Усі хочуть, щоб у Вишгороді був футбол високого рівня. Мені буде приємно над цим працювати", – прокоментував своє призначення Головко.

До уваги. У Другій лізі Діназ провів 19 матчів та посідає четверте місце у турнірній таблиці.

Олександр Головко після того, як закінчив кар'єру футболіста, з 2006 року працював тренером у збірних України різних вікових категорій.

До 2018 року він очолював молодіжну збірну України. У сезоні-2019/2020 Головко працював наставником Креміня, який покинув наприкінці 2020 року.

Діназ – тільки другий клуб в кар'єрі 50-річного Головка як тренера.