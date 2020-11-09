Легенда "Динамо" Йожеф Сабо госпитализирован, – СМИ
Легендарный в прошлом футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо госпитализирован в Киеве. Сабо попал в больницу из-за ухудшения здоровья.
О том, что бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо в больнице, сообщает Footboom.
Кстати На телеканале "Футбол" очередная вспышка COVID-19 – заболел комментатор Вацко
Что известно о состоянии Сабо
По информации источника, Сабо госпитализировали с высокой температурой свыше 38 градусов.
Из больницы Йожеф Сабо сообщил, что ему оказали первую помощь, и температура спала. Однако, о точном диагнозе заболевания 80-летнего Сабо пока не известно.
Сабо работает на каналах "Футбол 1,2,3"
Йожеф Сабо работает на телеканалах "Футбол 1,2,3", где произошла вспышка коронавируса. Положительные тесты на COVID-19 сдали многие футбольные эксперты и журналисты. Отдельно:
- Александр Денисов
- Игорь Бурбас
- Виктор Леоненко
- Владимир Крамар
- Виктор Вацко
- Михаил Метревели
Что известно о Сабо?
Советский и украинский футболист и тренер, венгр по происхождению. Заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный тренер Украины. В 1994 и 1996-1999 годах тренировал национальную сборную Украины, проведя в ранге наставника 32 матча. Возглавлял "Динамо" в качестве тренера чемпион Украины 1994 и 1996 годов.
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