Легендарный в прошлом футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо госпитализирован в Киеве. Сабо попал в больницу из-за ухудшения здоровья.

О том, что бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо в больнице, сообщает Footboom.

Кстати На телеканале "Футбол" очередная вспышка COVID-19 – заболел комментатор Вацко

Что известно о состоянии Сабо

По информации источника, Сабо госпитализировали с высокой температурой свыше 38 градусов.

Из больницы Йожеф Сабо сообщил, что ему оказали первую помощь, и температура спала. Однако, о точном диагнозе заболевания 80-летнего Сабо пока не известно.

Сабо работает на каналах "Футбол 1,2,3"

Йожеф Сабо работает на телеканалах "Футбол 1,2,3", где произошла вспышка коронавируса. Положительные тесты на COVID-19 сдали многие футбольные эксперты и журналисты. Отдельно:

Александр Денисов

Игорь Бурбас

Виктор Леоненко

Владимир Крамар

Виктор Вацко

Михаил Метревели

COVID-19 уже переболел соведущий "Большого футбола" Вячеслав Шевчук.