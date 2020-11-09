Легенда "Динамо" Йожеф Сабо госпіталізований, – ЗМІ
Легендарний у минулому футболіст київського "Динамо" Йожеф Сабо госпіталізований у Києві. Сабо потрапив до лікарні через погіршення здоров'я.
Про те, що колишній тренер "Динамо" і збірної України Йожеф Сабо в лікарні, повідомляє Footboom.
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Що відомо про стан Сабо
За інформацією джерела, Сабо госпіталізували з високою температурою – понад 38 градусів.
З лікарні Йожеф Сабо повідомив, що йому надали першу допомогу, і температура спала. Однак, про точний діагноз захворювання 80-річного Сабо поки не відомо.
Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов повідомив, що в Сабо був коронавірус, пише "Спорт-Экспресс".
"У нього був коронавірус. Зараз його стан вже стабільний. У нього немає підвищеної температури, були зроблені рентгенівські знімки, зроблена КТ. Через кілька днів він повернеться додому.
Він захворів після студії на матчі "Шахтар" – "Ворскла". Все почалося з невинної температури, потім вона піднялася, почала стрибати. Він погодився, щоб швидка його госпіталізувала. Було кілька важких днів, але зараз все вже добре", – сказав Денисов.
Сабо працює на каналах "Футбол 1,2,3"
Йожеф Сабо працює на телеканалах "Футбол 1,2,3", де стався спалах коронавірус. Позитивні тести на COVID-19 здали багато футбольних експертів та журналістів. Зокрема:
- Олександр Денисов
- Ігор Бурбас
- Віктор Леоненко
- Володимир Крамар
- Віктор Вацко
- Михайло Метревелі
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