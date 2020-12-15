Легендарний воротар Челсі Петр Чех вперше з 2019 року став у рамку воріт. Чеський голкіпер допоміг команді здійснити камбек та вирвати перемогу у Тоттенхема.

38-річний голкіпер Петр Чех ще у 2019 році повісив бутси на цвях. Але у одному з матчів другої Прем'єр-ліги був змушений врятувати команду у матчі проти Тоттенхема U-23, пише 24 канал.

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Повернення голкіпера

Основний воротар молодіжного складу Лукас Бергстрем зіграв свій поєдинок за команду до 18 років. Резервний голкіпер Карло Цигер для того, щоб стати у рамку воріт йому потрібно було здати декілька негативних тестів на коронавірус. У наставника Челсі не було іншого виходу, як попросити Чеха виручити команду. На своє прохання він отримав позитивну відповідь.

Cech gifting our 23s a goal inside the first 3mins tonight #COYS pic.twitter.com/625cf1lOyH — Onurr (@onuronny) December 14, 2020

Вже до 17-ї хвилини м'яч двічі побував у володіннях досвідченого воротаря. Але по перерві молоді футболісти лондонців та ветеран у рамці воріт здійснили неймовірний камбек. У підсумку рахунок зустрічі – 3:2 на користь Челсі.

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