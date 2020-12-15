Легенда Челсі Чех знову став у ворота: голкіпер допоміг вирвати перемогу завдяки камбеку – відео
Легендарний воротар Челсі Петр Чех вперше з 2019 року став у рамку воріт. Чеський голкіпер допоміг команді здійснити камбек та вирвати перемогу у Тоттенхема.
38-річний голкіпер Петр Чех ще у 2019 році повісив бутси на цвях. Але у одному з матчів другої Прем'єр-ліги був змушений врятувати команду у матчі проти Тоттенхема U-23, пише 24 канал.
Варте уваги Стопами Шовковського: легендарний голкіпер Чех відновлює кар'єру у "Челсі"
Повернення голкіпера
Основний воротар молодіжного складу Лукас Бергстрем зіграв свій поєдинок за команду до 18 років. Резервний голкіпер Карло Цигер для того, щоб стати у рамку воріт йому потрібно було здати декілька негативних тестів на коронавірус. У наставника Челсі не було іншого виходу, як попросити Чеха виручити команду. На своє прохання він отримав позитивну відповідь.
Вже до 17-ї хвилини м'яч двічі побував у володіннях досвідченого воротаря. Але по перерві молоді футболісти лондонців та ветеран у рамці воріт здійснили неймовірний камбек. У підсумку рахунок зустрічі – 3:2 на користь Челсі.
Чех у "Челсі" та серйозна травма голкіпера
- Взимку 2004 році підписав з лондонським клубом 5-річний контракт. А вже наступного року він побив рекорд Петера Шмейхеля, не пропустивши жодного гола протягом 11 ігор і 35 хвилин (1025 хвилин). За це досягнення Чех отримав прізвисько "Містер Зеро".
- 14 жовтня 2006-го року назавжди запам'ятається чеському голкіперу. У поєдинку з Редінгом Чех отримав важку травму голови – втиснутий перелом черепа. Його майбутня кар'єра була під питанням.
- Але Петр зумів оговтатися від пошкодження раніше за встановлений термін і продовжив демонструвати добру гру у воротах. Щоб уникнути отримання повторної травми голови, воротар і дотепер виходить на поле у спеціально виготовленому для нього захисному шоломі, завдяки якому отримав прізвисько "Танкіст".
- У складі лондонців здобув усі можливі трофеї.
Поділитися новиною