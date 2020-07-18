Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя возобновляет профессиональную карьеру. 47-летний американец раскрыл планы по возвращению на ринг.

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях нанял команду для возвращения на ринг. Об этом информирует Boxing Scene.

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Возвращение Де Ла Хойи

По словам Оскара, он нанял небольшую команду, которая будет следить за состоянием его мышц и сухожилий.

Следующий этап – полноценный боксерский лагерь. Затем через 2-3 этапа я буду спарринговать с боксерами мирового уровня,

– сказал американец.

Боксер надеется, что уже в сентябре сможет проводить по 12 раундов спарринга.

Возвращение на ринг Оскара запланировано на 2021-й год. "Это если я не передумаю, безусловно", – добавил сказал Де Ла Хойя.

Что известно о Де Ла Хойе?

Свой последний бой Де Ла Хойя провел 6 декабря 2008 года. Он проиграл филиппинскому боксеру Мэнни Пакьяо техническим нокаутом в 8-м раунде.

По количеству завоеванных титулов в разных весовых категориях он уступает только Мэнни Пакьяо.

Всего он провел 45 поединков и одержал 39 побед, еще шесть боев Оскар проиграл.

Оскар – лучший боксер независимо от весовой категории (1997-1999) по версии журнала The Ring, олимпийский чемпион 1992 года в категории до 60 килограммов.

Бои с его участием были куплены на кабельных телегигантах на сумму в 696,000,000 долларов.

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