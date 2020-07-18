Легенда боксу Оскар Де Ла Хойя відновлює кар'єру
Легендарний боксер Оскар Де Ла Хойя відновлює професійну кар'єру. 47-річний американець розкрив плани по поверненню на ринг.
Колишній чемпіон світу в шести вагових категоріях найняв команду для повернення у ринг. Про це інформує Boxing Scene.
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Повернення Де Ла Хойі
За словами Оскара, він найняв невелику команду, яка буде стежити за станом його м'язів і сухожиль.
Наступний етап – повноцінний боксерський табір. Потім через 2-3 етапи я буду спарингувати з боксерами світового рівня,
– сказав американець.
Боксер сподівається, що вже у вересні зможе проводити по 12 раундів спарингу.
Повернення на ринг Оскара заплановане на 2021-й рік. "Це якщо я не передумаю, безумовно", – додав сказав Де Ла Хойя.
Що відомо про Де Ла Хойю?
Свій останній бій Де Ла Хойя провів 6 грудня 2008 року. Він програв філіппінському боксеру Менні Пак'яо технічним нокаутом у 8-му раунді.
За кількістю завойованих титулів у різних вагових категоріях поступається тільки Менні Пак'яо.
Усього він провів 45 поєдинків і здобув 39 перемог, ще шість боїв Оскар програв.
Оскар – найкращий боксер незалежно від вагової категорії (1997-1999) за версією журналу The Ring, олімпійський чемпіон 1992 року у категорії до 60 кілограмів.
Бої з його участю були куплені на кабельних телегігантах на суму в 696,000,000 доларів.
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