Легендарний боксер Оскар Де Ла Хойя відновлює професійну кар'єру. 47-річний американець розкрив плани по поверненню на ринг.

Колишній чемпіон світу в шести вагових категоріях найняв команду для повернення у ринг. Про це інформує Boxing Scene.

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Повернення Де Ла Хойі

За словами Оскара, він найняв невелику команду, яка буде стежити за станом його м'язів і сухожиль.

Наступний етап – повноцінний боксерський табір. Потім через 2-3 етапи я буду спарингувати з боксерами світового рівня,

– сказав американець.

Боксер сподівається, що вже у вересні зможе проводити по 12 раундів спарингу.

Повернення на ринг Оскара заплановане на 2021-й рік. "Це якщо я не передумаю, безумовно", – додав сказав Де Ла Хойя.

Що відомо про Де Ла Хойю?

Свій останній бій Де Ла Хойя провів 6 грудня 2008 року. Він програв філіппінському боксеру Менні Пак'яо технічним нокаутом у 8-му раунді.

За кількістю завойованих титулів у різних вагових категоріях поступається тільки Менні Пак'яо.

Усього він провів 45 поєдинків і здобув 39 перемог, ще шість боїв Оскар програв.

Оскар – найкращий боксер незалежно від вагової категорії (1997-1999) за версією журналу The Ring, олімпійський чемпіон 1992 року у категорії до 60 кілограмів.

Бої з його участю були куплені на кабельних телегігантах на суму в 696,000,000 доларів.

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