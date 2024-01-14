Там семейство Зинченко посетило популярный зоопарк Fame Park. Футболист Арсенала, а также его жена Влада и дочь Ева весело и с пользой провели свободное время.

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Несмотря на травму, Зинченко решил померяться силой со львом в перетягивании каната. Звездный статус Александра совершенно не смутил представителя семейства кошачьих. Зинченко помогала его жена Влада, а также дочь Ева. Однако даже численное преимущество не помогло "канониру" – сильнее оказался "царь зверей". По завершении состязания Александр получил табличку с надписью: "Я проиграл".

Семейство Зинченко против льва: смотрите видео

Кроме того, Зинченко покормил львов, обезьянок и других диких зверей. А также сделал подарок владельцу зоопарка, подарив футболку со своим автографом.

Зинченко посетил зоопарк в ОАЭ / Новости / instagram.com

Напомним, что Александр Зинченко из-за травмы пропустил два последних поединка Арсенала. Без украинца "канониры" потерпели два подряд поражения. Впрочем, к поединку против Кристал Пелас, который состоится 20 января, Зинченко должен быть готов.