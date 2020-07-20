19 июля "Леганес" померялся силами с "Реалом" в матче 38 тура Ла Лиги. Команда Зидана не смогла победить соперника на выезде и завершила матч результативной ничьей.

Леганес – Реал 2:2

Голы: Хиль, 45+1, Ассаль, 79 – Рамос, 9, Асенсио, 52

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"Реал" уже досрочно стал чемпионом Ла Лиги, поэтому Зидан мог с уверенностью дать отдохнуть лидерам "сливочных", пишет 24 канал.

"Леганес" же находится в зоне вылета, поэтому победа над немотивированными мадридцами была бы очень нужной. Успех в матче вывел бы команду из зоны вылета.

Ровная первая 45-минутка

После остроумной передачи Вальверде Дипетта оказался на свободном пространстве. В дополнительном приглашении он не нуждался и мощно пробил издали в левый угол ворот, но голкипер хозяев Куэльяр не позволил ему забить, осуществив неплохой сейв.

На 9-й минуте команда Зидана размочила счет. Иско выполнил подачу со стандарта, капитан Рамос высоко выпрыгнул. сыграл лучше из всех на втором этаже и замкнул передачу на грани вратарской площадки – 0:1.

Хиль продемонстрировал великолепную технику, получив пас в штрафной площадке. Он сразу пробил низом в центр ворот, но голкипер выдал неплохой сейв.

Француз Бензема испортил невероятную возможность забить из-за пределов вратарской площадки, пробив над перекладиной.

Ресио получил точную передачу в штрафной площадке и сразу пробил. Мяч низом летел в центр ворот, но Ареола продемонстрировал свое мастерство и выполнил блестящий сейв.

Асенсио неплохо подал, выполняя штрафной в нескольких метрах от штрафной площадки. Однако, вратарь не зевал, выпрыгнул высоко и перехватил мяч.

В конце первой 45-минутки "Леганес" сравнял счет на табло. Активный Хиль с близкого расстояния отправил мяч в сетку, откликнувшись на точный пас, который отдал Сильва – 1:1.

Свисток судьи возвестил об окончании первого тайма.

По сценарию первого тайма

После перерыва наставники сделали несколько изменений в составах обеих команд. Свежие силы помогли больше "сливочным". Иско выполнил пас, адресатом которого в штрафной площадке стал Асенсио, который быстро, а главное точно, пробил в угол ворот, мимо беспомощного голкипера – 1:2.

Хиль снова повел свою команду вперед. Он подхватил пас и оказался в удачной позиции для удара на границе штрафной площадки, но его попытка была заблокирована.

На 69-й минуте Оскар искусно укротил неудобную передачу на границе штрафной площадки и пробил в левый нижний угол ворот. Голкипер мадридцев Ареола находился в неудачной позиции, но сумел выполнить блестящий сейв в прыжке.

У Оскара, получив передачу, было немного вариантов продолжения атаки, поэтому он решил пробить с дальней дистанции. Неплохой удар был направлен в угол ворот, но опять Ареола справился с ним с помощью уверенного сейва.

"Леганес" провел несколько опасных атак и пытался сравнять счет. Ассале, который стоял на линии штрафной площадки, удачно принял остроумный пас от партнера и пробил в угол ворот. Однако, голкипер справился с ударом, выполнив невероятный сейв в прыжке.

Благодаря трудолюбивому Ассале хозяева вдруг сравняли счет во встрече. Очередной камбэк в исполнении "Леганеса". Сильва практически от линии отбросил мяч назад партнеру по команде. Ассале, который находился прямо перед воротами, с легкостью отправил кожаного в сетку низом по центру ворот – 2:2.

Сразу еще одна острота у ворот Арреолы. Авилес замкнул прострельную передачу, но не смог попасть в ворота.

За пять минут до конца игры один из игроков команды "Реал" как сыграл в штрафной площадке рукой, но судья дал знак продолжать игру.

Рефери Гильермо Куадра все-таки остановил матч и решил пересмотреть VAR. Судья принял решение – не назначать пенальти.

На последней минуте основного времени Диас из "Реала" откликнулся на точный пас в штрафную площадку и сразу пробил в ворота – голкипер справился с этим ударом.

Хиль с фланга отправил мяч в штрафную, но надежно сыграли защитники.

Оскар легко справился с попытками соперников его остановить, но из-за пределов штрафной площадки пробил неточно.

Итоговый счет встречи – 2:2.

Обзор матча Леганес – Реал

Турнирная таблица Ла Лиги