"Барселона" во главе с Месси уничтожила "Алавес": видео
19 июля "Алавес" попробовал силами с "Барселоной" в матче 38 тура Ла Лиги. Каталонцы не оставили и следа от соперника.
Алавес – Барселона 0:5
Голы: Фати, 24, Месси, 34, 75, Суарес, 44, Семеду, 57
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Без шансов
Уже в начале поединка Пуч испытал удачу ударом с дальней дистанции, но мяч попал в перекладину, пишет 24 канал.
Артуро Видаль без колебаний мощно пробил слета из района одиннадцатиметровой отметки, но только проверил на прочность перекладину ворот.
Месси решил удивить голкипера быстрым ударом с границы штрафной, но мяч отбился от левой стойки.
На 24-й минут каталонцам удалось открыть счет. Фати пробил в одно касание из пределов штрафной и переиграл голкипера, направив мяч в нижний правый угол ворот – 0:1.
Месси подобрал мяч в штрафной и переиграл голкипера ударом в нижний левый угол ворот. Счет стал – 0:2.
Артуро Видаль откликнулся на прекрасную прострельную передачу на границе вратарской и пробил в направлении левой стойки. Роберто Хименес был вынужден выпрыгнуть и совершить безупречный сейв, чтобы не позволить мячу попасть в сетку.
Луис Суарес поразил ворота, после того как высшее выпрыгнул в штрафной и головой отправил мяч вплотную с левой стойкой – 0:3, это уже похоже на настоящий разгром.
Продолжение разгрома
Пуч выполнил идеальную передачу, адресатом которой был Семеду, то подхватил мяч в штрафной и мощным ударом отправил его в ворота вплотную к левой штанги – 0:4.
Суарес пытался найти передачей партнера, которым был Фати, но слишком сильно отдал разрезной пас.
Альба выполнил прострел в штрафную, где активный Месси замкнул его ударом в правый нижний угол ворот – 0:5.
Хоселу высоко выпрыгнул навстречу навесной передачи в штрафную, но мяч после его удара головой из района одиннадцатиметровой отметки, просвистел рядом с правой стойкой.
Месси выполнил со штрафного навес в переполненный штрафную. Нелсон Семеду выиграл борьбу за мяч, но ударом головой с близкого расстояния направил его мимо правой стойки.
Итоговый счет встречи – 0:5.
Обзор матча Алавес – Барелона
Турнирная таблица Ла Лиги