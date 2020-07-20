19 липня "Леганес" помірявся силами із "Реалом" у матчі 38 туру Ла Ліги. Команда Зідана не змогла перемогти суперника на виїзді та завершила матч результативною нічиєю.

Леганес – Реал 2:2

Голи: Хіль, 45+1, Ассале, 79 – Рамос, 9, Асенсіо, 52

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"Реал" вже достроково став чемпіоном Ла Ліги, тому Зідан міг із впевненістю дати відпочити лідерам "вершкових", пише 24 канал.

"Леганес" ж знаходиться у зоні вильоту, тому перемога над невмотивованими мадридцями була б дуже потрібною. Успіх у матчі вивів би команду з зони вильоту.

Рівна перша 45-хвилинка

Після дотепної передачі Вальверде Діпетта опинився на вільному просторі. Додаткового запрошення він не потребував і потужно пробив здалеку в лівий кут воріт, але голкіпер господарів Куельяр не дозволив йому забити, здійснивши непоганий сейв.

На 9-й хвилині команда Зідана розмочила рахунок. Іско виконав подачу зі стандарту, капітан Рамос високо вистрибнув. зіграв краще з усіх на другому поверсі та замкнув передачу на межі воротарського майданчика – 0:1.

Хіль продемонстрував чудову техніку, отримавши пас в штрафному майданчику. Він одразу пробив низом у центр воріт, але голкіпер видав непоганий сейв.

Француз Бензема зіпсував неймовірну нагоду забити з меж воротарського майданчика, пробивши над перекладиною.

Ресіо отримав точну передачу в штрафному майданчику та відразу пробив. М'яч низом летів у центр воріт, але Ареола продемонстрував свою майстерність і виконав блискучий сейв.

Асенсіо непогано подав, виконуючи штрафний у кількох метрах від карного майданчика. Однак, воротар не ловив гав, вистрибнув високо та перехопив м'яч.

Наприкінці першої 45-хвилинки "Леганес" зрівняв рахунок на табло. Активний Хіль із близької відстані відправив м'яч у сітку, відгукнувшись на точний пас, який віддав Сільва – 1:1.

Свисток судді сповістив про закінчення першого тайму.

За сценарієм першого тайму

Після перерви наставники зробили декілька змін у складах обох команд. Свіжі сили допомогли більше "вершковим". Іско виконав чудовий пас, адресатом якого в штрафному майданчику став Асенсіо, який швидко, а головне влучно, пробив у кут воріт, повз безпорадного голкіпера – 1:2.

Хіль знову повів свою команду вперед. Він підхопив пас і опинився у вдалій позиції для удару на межі штрафного майданчика, але його спробу було заблоковано.

На 69-й хвилині Оскар майстерно приборкав незручну передачу на межі штрафного майданчика та пробив у лівий нижній кут воріт. Голкіпер мадридців Ареола перебував у невдалій позиції, але зумів виконати блискучий сейв у стрибку.

Оскар, отримавши передачу, мав небагато варіантів продовження атаки, тож вирішив пробити з далекої відстані. Непоганий удар був спрямований у кут воріт, але знову Ареола впорався із ним за допомогою впевненого сейву.

"Леганес" провів декілька небезпечних атак та намагався зрівняти рахунок. Ассале, котрий стояв на лінії штрафного майданчика, вдало прийняв дотепний пас від партнера та пробив у кут воріт. Однак, голкіпер впорався із ударом, виконавши неймовірний сейв у стрибку.

Завдяки працьовитому Ассале господарі вдруге зрівняли рахунок у зустрічі. Черговий камбек у виконанні "Леганесу". Сільва практично від лінії відкинув м'яч назад партнеру по команді. Ассале, котрий перебував прямо перед воротами, із легкістю відправив шкіряного в сітку низом по центру воріт – 2:2.

Одразу ще одна гострота біля воріт Ареоли. Авілес замкнув прострільну передачу, але не зміг влучити у ворота.

За п'ять хвилин до завершення гри один із гравців команди "Реал" наче зіграв у штрафному майданчику рукою, але суддя дав знак продовжувати гру.

Рефері Гільєрмо Куадра все-таки зупинив матч та вирішив переглянути VAR. Суддя прийняв рішення – не призначати пенальті.

На останній хвилині основного часу Діас із "Реалу" відгукнувся на точний пас у штрафний майданчик і відразу пробив у ворота – голкіпер впорався із цим ударом.

Хіль з флангу надіслав м'яч у штрафний майданчик, але надійно зіграли оборонці.

Оскар легко впорався із спробами суперників його зупинити, але з межі штрафного майданчика пробив невлучно.

Підсумковий рахунок зустрічі – 2:2.

Огляд матчу Леганес – Реал

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