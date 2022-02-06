Старания украинцев не принесли победу
Сразу три украинца вышли в стартовом составе Фехервара – Богдан Леднев, Иван Петряк и Артем Шабанов. Для последнего этот матч был дебютным в венгерском чемпионате, сообщает 24 канал.
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Первая часть встречи завершилась мировой 1:1. Леднев отметился первым результативным действием в футболке Фехервара. Богдан удачно подал с углового на Алефа, который открыл счет в поединке.
За несколько минут до этого нули на табло мог сменить Петряк после ассиста Леднева. Но судья отменил взятие ворот из-за офсайда.
К сожалению, старания украинцев были напрасными. В конце матча Дебрецен повел в счете после гола Марка мочи, оформившего дубль. В итоге – 1:2 поражение Фехервара.
Шабанов, получивший желтую карточку, и Петряк отыграли весь матч, Леднев покинул поле на 58-й минуте.
- После фиаско Фехервар с 29 очками идет четвертым.
- Дебрецен занимает 8-е место, имея в своем активе 22 пункта.