Старання українців не принесли перемогу
Одразу три українці вийшли у стартовому складі Фехервара – Богдан Лєднєв, Іван Петряк та Артем Шабанов. Для останнього цей матч був дебютним в угорському чемпіонаті, повідомляє 24 канал.
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Перша частина зустрічі завершилась мировою 1:1. Лєднєв відзначився першою результативною дією у футболці Фехервара. Богдан вдало подав з кутового на Алефа, який відкрив рахунок у поєдинку.
За декілька хвилин до цього нулі на табло міг змінити Петряк після асисту Лєднєва. Але суддя скасував взяття воріт через офсайд.
На жаль, старання українців були марними. Наприкінці матчу Дебрецен повів у рахунку після голу Марка Сечі, який оформив дубль. У підсумку – 1:2 поразка Фехервара.
Шабанов, який отримав жовту картку, та Петряк відіграли увесь матч, Лєднєв покинув поле на 58-й хвилині.
- Після фіаско Фехервар із 29 очками йде четвертим.
- Дебрецен посідає 8-ме місце, маючи у своєму активі 22 пункти.