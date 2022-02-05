На 90-й минуте Вэст Хэм проигрывал 0:1, пока за дело не взялся Деклан Райс. Хавбек принял на себя игру, протащил мяч в штрафную и всадил по мячу изо всех сил, вырвав ничью в основное время. Райс и одноклубники побежали праздновать спасение, но не все были так приветливы.
К слову Наконец-то с Ярмоленко: украинец помог Вест Хэму вырвать победу в Кубке Англии
Оказывается, в штрафной во время прохода Райса стоял Ярмоленко, который был открыт и показывал одноклубнику, чтобы тот отдал ему пас под удар, но Райс решил пробить сам, что вызвало возмущение у украинца.
Ярмоленко не отправился праздновать гол товарища, разведя руками и ушел со штрафного Киддерминстера.
Видео эпизода
Возмутительная реакция фанатов
На эпизод в соцсетях гневно отреагировали фанаты Вест Хэма. Многие были шокированы проявлением несдержанности и отсутствием эмоций от забитого гола.
- "Вы посмотрите на Ярмоленко, ему же плевать, только плечами пожимает. Немедленно выгоните его из Вест Хэма, черт возьми", – пишет @BenDurrant_.
- "Его реакция меня убила. Я не знаю, о чем думал Мойес, когда он выставил его в старте", – @futmilo.
- "Можем ли мы после этого расторгнуть контракт с Ярмоленко, пожалуйста", – @SilverFusion1.