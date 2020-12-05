Хоккейный клуб Ледяные Волки подписал соглашение с канадским игроком Шейном Хеффернаном. Это первый канадский игрок в истории УХЛ. И уже в первом матче он отметился заброшенной шайбой.

Украина стала 12-й страной в Европе, где будет выступать 33-летний форвард Шейн Хеффернан. С 2010 года он успел поиграть в Норвегии, Германии, Латвии, Словакии, Беларуси, Швеции, Польши, Румынии, Словении, Дании и Казахстане. А до этого много времени провел в североамериканских минорных юниорских лигах.

Примечательно 18-летний вратарь Сокола стал лучшим голкипером УХЛ в начале сезона

Хеффернан отличился уже в первом матче за Ледяных Волков. Он забил в первом периоде матча против Белого Барса, сравняв счет в матче.

Видео дебютной шайбы Хеффернан

В итоге Ледяные Волки победили со счетом 5:4, прервав свою шестиматчевую серию поражений.

Видеообзор матча Ледяные Волки – Белый Барс