Хокейний клуб Крижані Вовки підписав угоду з канадським гравцем Шейном Хеффернаном. Це перший канадський гравець в історії УХЛ. І вже у першому матчі він відзначився закинутою шайбою.

Україна стала 12-ю країною в Європі, де виступатиме 33-річний форвард Шейн Хеффернан. З 2010 року він встиг пограти в Норвегії, Німеччини, Латвії, Словаччини, Білорусі, Швеції, Польщі, Румунії, Словенії, Данії та Казахстані. А до цього чимало часу провів в північноамериканських мінорних юніорських лігах.

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Хеффернан відзначився вже у першому матчі за Крижаних Вовків. Він забив у першому періоді матчу проти Білого Барсу, зрівнявши рахунок у матчі.

Відео дебютної шайби Хеффернана

У підсумку Крижані Вовки перемогли з рахунком 5:4, перервавши свою шестиматчеву серію поразок.

Відеоогляд матчу Крижані Вовки – Білий Барс