Закрыл рот хейтерам: Малиновский – один из лучших игроков Аталанты в игре против Лечче

В среду, 9 ноября, Аталанта неудачно гостила на поле Лечче в 14-м туре итальянской Серии А. К сожалению, клуб из Бергамо уступил сопернику 2:1.

Даже классная результативная передача Руслана Малиновскому не помогла Аталанте избежать поражения 2:1. Все голы были забиты в первом тайме, автором единственного мяча бергамовского клуба стал Дуван Сапата.

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Результативное действие украинца

Украинский полузащитник начал матч в стартовом составе и провел на поле 80 минут. Вместо него в игру вступил Расмус Хойлунд.

Статистический портал WhoScored высоко оценил игру Малиновского. Руслан стал одним из лучших игроков Аталанты в матче против Лечче – 7.5 балла. Такую же оценку получили еще два футболиста клуба из Бергамо – Эдерсон и Надир Зортея.

Малиновский сделал свой второй ассист в 13-ти сыгранных матчах. Также в активе Руслана один гол.

Лучшим футболистом встречи в составе обеих команд стал Мортен Дуэ Хьюлманд – 7.9.



Лечче – Аталанта: оценки за игру / Скриншот из WhoScored