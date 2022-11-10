Навіть класна результативна передача Руслана Маліновському не допомогла Аталанті уникнути поразки 2:1. Усі голи були забиті у першому таймі, автором єдиного м'яча бергамівського клубу став Дуван Сапата.

До теми Маліновський відзначився крутим асистом в Серії А, який не врятував Аталанту від поразки: відео

Результативна дія українця

Український півзахисник розпочав поєдинок у стартовому складі та провів на полі 80 хвилин. Замість нього у гру вступив Расмус Гойлунд.

Статистичний портал WhoScored високо оцінив гру Маліновського. Руслан став одним із найкращих гравців Аталанти у матчі проти Лечче – 7.5 бала. Таку ж оцінку отримали ще два футболісти клубу з Бергамо – Едерсон та Надір Зортея.

Цікаво! Маліновський зробив свій другий асист у 13-ти зіграних матчах. Також в активі Руслана один гол.

Найкращим футболістом зустрічі у складі обох команд став Мортен Дуе Г'юлманд – 7.9.



Лечче – Аталанта: оцінки за гру / Скриншот із WhoScored