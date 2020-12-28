Лидер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс обошел другую легенду клуба Коби Брайанта по количеству сыгранных минут в матчах НБА.

Леброн Джеймс сыграл больше 26 минут в матче против Миннесоты. Этого хватило для того, чтобы подняться на восьмое место по количеству сыгранных минут в НБА. Теперь у него 48 638 минут. У Коби Брайанта – 48 637 минут.

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Теперь перед Леброном Джеймсом осталось семь игроков, которые провели больше времени. До ближайшего из них – Мозесу Мэлоуна – осталось 806 минут.

Первым в списке является Карим Абдул-Джаббар, который сыграл 57 446 минут.

Карим Абдул-Джаббар 57 446 минут

Карл Мэлоун 54 852

Дирк Новицки 51 368

Кевин Гарнетт 50 418

Джейсон Кидд 50 111

Элвин Хэйс 50 000

Мозес Мэлоун 49 444

Леброн Джеймс 48 638

Коби Брайант 48 637

Напомним,

Леброн Джеймс проводит 18 сезон в НБА. Он был выбран под первым номером на драфте в 2003 году командой Кливленд Кавальерс. За эту команду он выступал до 2010 года. После чего перешел в Майами Хит.

В 2012 году выиграл первое чемпионство. В 2013 году – еще одно.

В 2014 году вернулся в Кливленд. Эту команду он привел к чемпионству в 2016 году.

В 2018 году перебрался в Лос-Анджелес Лейкерс. В 2020 году "озеряны" стали чемпионом НБА.

С 2005 года Леброн Джеймс вызывается на Матч всех звезд НБА.

В сезонах 2009/10 и 2012/13 был признан самым ценным игроком НБА.

В 2020 году был признан спортсменом года по версиям Associated Press и Time.

Относительно Коби Брайанта, то он в НБА провел 20 сезонов – с 1996 по 2006 год. Всю карьеру игрок провел в Лейкерс, с которой пять раз становился чемпионом.

Погиб Коби Брайант в авиакатастрофе 26 января 2020 года. Его вертолет врезался в холм. На борту было 9 человек, среди которых его 13-летняя дочь Джианна. Все погибли.