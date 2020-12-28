Леброн Джеймс обошел Коби Брайанта по количеству сыгранных минут в НБА
Лидер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс обошел другую легенду клуба Коби Брайанта по количеству сыгранных минут в матчах НБА.
Леброн Джеймс сыграл больше 26 минут в матче против Миннесоты. Этого хватило для того, чтобы подняться на восьмое место по количеству сыгранных минут в НБА. Теперь у него 48 638 минут. У Коби Брайанта – 48 637 минут.
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Теперь перед Леброном Джеймсом осталось семь игроков, которые провели больше времени. До ближайшего из них – Мозесу Мэлоуна – осталось 806 минут.
Первым в списке является Карим Абдул-Джаббар, который сыграл 57 446 минут.
- Карим Абдул-Джаббар 57 446 минут
- Карл Мэлоун 54 852
- Дирк Новицки 51 368
- Кевин Гарнетт 50 418
- Джейсон Кидд 50 111
- Элвин Хэйс 50 000
- Мозес Мэлоун 49 444
- Леброн Джеймс 48 638
- Коби Брайант 48 637
Напомним,
- Леброн Джеймс проводит 18 сезон в НБА. Он был выбран под первым номером на драфте в 2003 году командой Кливленд Кавальерс. За эту команду он выступал до 2010 года. После чего перешел в Майами Хит.
- В 2012 году выиграл первое чемпионство. В 2013 году – еще одно.
- В 2014 году вернулся в Кливленд. Эту команду он привел к чемпионству в 2016 году.
- В 2018 году перебрался в Лос-Анджелес Лейкерс. В 2020 году "озеряны" стали чемпионом НБА.
- С 2005 года Леброн Джеймс вызывается на Матч всех звезд НБА.
- В сезонах 2009/10 и 2012/13 был признан самым ценным игроком НБА.
- В 2020 году был признан спортсменом года по версиям Associated Press и Time.
Относительно Коби Брайанта, то он в НБА провел 20 сезонов – с 1996 по 2006 год. Всю карьеру игрок провел в Лейкерс, с которой пять раз становился чемпионом.
Погиб Коби Брайант в авиакатастрофе 26 января 2020 года. Его вертолет врезался в холм. На борту было 9 человек, среди которых его 13-летняя дочь Джианна. Все погибли.
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