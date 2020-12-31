Баскетболіст ЛеБрон Джеймс продовжує підкорювати НБА. 36-літній гравець встановив унікальне досягнення в матчі проти Сан-Антоніо.

ЛеБрон Джеймс став першим гравцем в історії, який набирав як мінімум 10 очок в 1000 іграх поспіль. Ювілейною грою якраз і стала гра проти Сан-Антоніо. При цьому в цей день баскетболіст святкував свій 36-й день народження.

Однак тут варто зауважити, що мова йде лише про матчі регулярного чемпіонату. В його кар'єрі були матчі раунду плей-офф, коли він набирав менше очок за матч.

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До ЛеБрона Джеймса найкращий показник мав Майкл Джордан. Його серія з матчів з набраними 10+ очками складала 866 ігор. На третьому місці ще один легендарний гравець Карім Абдул-Джаббар – 787 ігор.

Congrats to @KingJames on scoring 10+ PTS in 1,000 consecutive regular season games! pic.twitter.com/vUwuiWhqTh — NBA (@NBA) December 31, 2020

Нагадаємо, ЛеБрон Джеймс за свою кар'єру в НБА виступав за три команди – Клівленд Кавальєрс (двічі), Маямі Хіт та Лос-Анджелес Лейкерс.