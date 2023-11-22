Історична подія відбулася в ніч на 22 листопада в матчі регулярного чемпіонату НБА, в якому Лейкерс приймали Юта Джаз. Господарі здобули легку перемогу з рахунком 131:99, а форвард Лос-Анджелеса оновив бомбардирське досягнення.

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ЛеБрон Джеймс став першим гравцем НБА, який набрав 39 тисяч очок

"Король Джеймс" провів на майданчику 24 хвилини. За цей час він набрав 17 очок, а також виконав сім підбирань і дев'ять передач. Це дозволило 38-річному дворазовому олімпійському чемпіону подолати позначку у 39 тисяч очок. Це нове бомбардирське досягнення в регулярному чемпіонаті НБА. Раніше жоден баскетболіст не досягав такої результативності. Наразі на рахунку ЛеБрона 39 012 очок.

Після матчу лідер Лейкерс прокоментував свої емоції.

Мене привітали партнери й тренери. Але досі в мене ще не було можливості належним чином усвідомити, що це означає,

– сказав Джеймс.

Відео історичного кидка ЛеБрона Джеймса

Ще в лютому цього року форвард Лейкерс перевершив "вічний" рекорд Каріма Абдул-Джаббара (38 387 очок), який тримався майже 34 роки.

Зазначимо, що в історії НБА лише сім гравців набирали понад 30 000 очок: ЛеБрон Джеймс, Карім Абдул-Джаббар (38 387), Карл Мелоун (36 928), Кобі Брайант (33 643), Майкл Джордан (32 292), Дірк Новіцкі (31 560) та Вілт Чемберлен. (31 419). Цікаво, п'ятеро з чільної сімки провели всю або частину своєї кар’єри, граючи за Лейкерс. Мова йде про Джеймса, Абдул-Джаббара, Мелоуна, Брайанта і Чемберлена.

Найрезультативніші баскетболісти в історії НБА / twitter.com/NBA