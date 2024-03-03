Лос-Анджелес Лейкерс на своей площадке принимали действующих чемпионов лиги Денвер Наггетс. Гости одержали победу со счетом 114:124.

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Рекорд, который сложно будет превзойти

Несмотря на поражение, этот матч стал выдающимся и памятным для легендарного 39-летнего форварда хозяев Леброна Джеймса. Он достиг фантастической отметки в 40 000 очков в регулярном чемпионате НБА, что ранее не удавалось сделать ни одному баскетболисту.

Он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров НБА с февраля 2023 года, когда превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков), который держался почти четыре десятилетия. Теперь же Леброн покорил юбилейную отметку.

Смотрите видео с историческим броском Леброна Джеймса

После матча Джеймс прокомментировал историческое достижение и заявил, что никогда не ставил себе цель стать лучшим бомбардиром в истории НБА, однако не планирует останавливаться.

Никогда не думал о том, чтобы установить рекорд по очкам. Это произошло органично. Я играл в баскетбол правильным способом, позволил игре прийти ко мне, и рекорд случился органично. Это никогда не было моей целью, когда я пришел в лигу – не имел цели стать лучшим бомбардиром всех времен. Но я все еще играю. И все еще могу забивать броски, поэтому общая сумма очков будет расти, пока я не завершу играть,

– сказал Леброн.

Топ-10 лучших бомбардиров в истории НБА

Леброн Джеймс – 40 017 очков Карим Адбул-Джаббар – 38 387 Карл Мэлоун – 36 928 Коби Брайант – 33 643 Майкл Джордан – 32 292 Дирк Новицки – 31 560 Уилт Чемберлен – 31 419 Шакил О'Нил – 28 596 Кевин Дюрант – 28 372 Кармело Энтони – 28 289.

Важно. Из действующих игроков в топ-10 рейтинга находится только 35-летний Кевин Дюрант, который занимает девятую строчку, поэтому рекорд Леброна Джеймса может продержаться еще очень долгое время.