Лос-Анджелес Лейкерс на своей площадке принимали действующих чемпионов лиги Денвер Наггетс. Гости одержали победу со счетом 114:124.
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Рекорд, который сложно будет превзойти
Несмотря на поражение, этот матч стал выдающимся и памятным для легендарного 39-летнего форварда хозяев Леброна Джеймса. Он достиг фантастической отметки в 40 000 очков в регулярном чемпионате НБА, что ранее не удавалось сделать ни одному баскетболисту.
Он возглавляет рейтинг лучших бомбардиров НБА с февраля 2023 года, когда превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков), который держался почти четыре десятилетия. Теперь же Леброн покорил юбилейную отметку.
Смотрите видео с историческим броском Леброна Джеймса
После матча Джеймс прокомментировал историческое достижение и заявил, что никогда не ставил себе цель стать лучшим бомбардиром в истории НБА, однако не планирует останавливаться.
Никогда не думал о том, чтобы установить рекорд по очкам. Это произошло органично. Я играл в баскетбол правильным способом, позволил игре прийти ко мне, и рекорд случился органично. Это никогда не было моей целью, когда я пришел в лигу – не имел цели стать лучшим бомбардиром всех времен. Но я все еще играю. И все еще могу забивать броски, поэтому общая сумма очков будет расти, пока я не завершу играть,
– сказал Леброн.
Топ-10 лучших бомбардиров в истории НБА
- Леброн Джеймс – 40 017 очков
- Карим Адбул-Джаббар – 38 387
- Карл Мэлоун – 36 928
- Коби Брайант – 33 643
- Майкл Джордан – 32 292
- Дирк Новицки – 31 560
- Уилт Чемберлен – 31 419
- Шакил О'Нил – 28 596
- Кевин Дюрант – 28 372
- Кармело Энтони – 28 289.