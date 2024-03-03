Лос-Анджелес Лейкерс на своєму майданчику приймали чинних чемпіонів ліги Денвер Наггетс. Гості здобули перемогу з рахунком 114:124.

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Рекорд, який складно буде перевершити

Попри поразку, цей матч став визначним та пам'ятним для легендарного 39-річного форварда господарів Леброна Джеймса. Він досяг фантастичної позначки в 40 000 очок у регулярному чемпіонаті НБА, що раніше не вдавалося зробити жодному баскетболісту.

Він очолює рейтинг найкращих бомбардирів НБА з лютого 2023 року, коли перевершив рекорд Каріма Абдул-Джаббара (38 387 очок), який тримався майже чотири десятиліття. Тепер же Леброн підкорив ювілейну позначку.

Дивіться відео з історичним кидком Леброна Джеймса

Після матчу Джеймс прокоментував історичне досягнення та заявив, що ніколи не ставив собі за мету стати найкращим бомбардиром в історії НБА, проте не планує зупинятися.

Ніколи не думав про те, щоб встановити рекорд за очками. Це сталося органічно. Я грав у баскетбол у правильний спосіб, дозволив грі прийти до мене, і рекорд трапився органічно. Це ніколи не було моєю метою, коли я прийшов у лігу – не мав цілі стати найкращим бомбардиром усіх часів. Але я все ще граю. І все ще можу забивати кидки, тому загальна сума очок зростатиме, поки я не завершу грати,

– сказав Леброн.

Топ-10 найкращих бомбардирів у історії НБА

Леброн Джеймс – 40 017 очок Карім Адбул-Джаббар – 38 387 Карл Мелоун – 36 928 Кобі Браянт – 33 643 Майкл Джордан – 32 292 Дірк Новіцкі – 31 560 Вілт Чемберлен – 31 419 Шакіл О'Ніл – 28 596 Кевін Дюрант – 28 372 Кармело Ентоні – 28 289.

Важливо. З чинних гравців у топ-10 рейтингу знаходиться лише 35-річний Кевін Дюрант, який посідає дев'яту сходинку, тож рекорд Леброна Джеймса може протриматися ще дуже довгий час.