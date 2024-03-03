Лос-Анджелес Лейкерс на своєму майданчику приймали чинних чемпіонів ліги Денвер Наггетс. Гості здобули перемогу з рахунком 114:124.
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Рекорд, який складно буде перевершити
Попри поразку, цей матч став визначним та пам'ятним для легендарного 39-річного форварда господарів Леброна Джеймса. Він досяг фантастичної позначки в 40 000 очок у регулярному чемпіонаті НБА, що раніше не вдавалося зробити жодному баскетболісту.
Він очолює рейтинг найкращих бомбардирів НБА з лютого 2023 року, коли перевершив рекорд Каріма Абдул-Джаббара (38 387 очок), який тримався майже чотири десятиліття. Тепер же Леброн підкорив ювілейну позначку.
Дивіться відео з історичним кидком Леброна Джеймса
Після матчу Джеймс прокоментував історичне досягнення та заявив, що ніколи не ставив собі за мету стати найкращим бомбардиром в історії НБА, проте не планує зупинятися.
Ніколи не думав про те, щоб встановити рекорд за очками. Це сталося органічно. Я грав у баскетбол у правильний спосіб, дозволив грі прийти до мене, і рекорд трапився органічно. Це ніколи не було моєю метою, коли я прийшов у лігу – не мав цілі стати найкращим бомбардиром усіх часів. Але я все ще граю. І все ще можу забивати кидки, тому загальна сума очок зростатиме, поки я не завершу грати,
– сказав Леброн.
Топ-10 найкращих бомбардирів у історії НБА
- Леброн Джеймс – 40 017 очок
- Карім Адбул-Джаббар – 38 387
- Карл Мелоун – 36 928
- Кобі Браянт – 33 643
- Майкл Джордан – 32 292
- Дірк Новіцкі – 31 560
- Вілт Чемберлен – 31 419
- Шакіл О'Ніл – 28 596
- Кевін Дюрант – 28 372
- Кармело Ентоні – 28 289.