Этой ночью в НБА состоялись очередные 11 матчей сезона 2023-2024. В одном из них середняк Западной конференции Даллас играл на выезде против одного из лидеров Восточной конференции Кливленда, пишет 24 канал.

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"Сотрясение" мозга для Далласа

Игра проходила при равном раскладе сил, ни одна из команд не отпускала соперника далеко. По итогам первой половины немного вперед вырвался Кливленд, но Даллас смог отыграть отставание и был очень близок к победе.

Буквально за несколько секунд до конца игры гости вели со счетом 118:119. На последней секунде Кливленд разыграл мяч и форвард команды Макс Струс решился на авантюрный бросок со своей половины.

Видео победного броска Струса:

Мяч прямо под финальную сирену опустился в корзину Далласа, что принесло Кливленду такую эмоциональную победу. Игроки, тренерский штаб и болельщики "Кавальерс" буквально сошли с ума от счастья.

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Для Кливленда это вторая победа подряд, команда Бикерстаффа закрепилась на второй строчке в Восточной конференции. Зато Даллас проигрывает уже второй раз подряд после крутой серии из семи побед. Команда восьмая в группе Запада.