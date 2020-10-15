ЛеБрон Джеймс трогательно посвятил победу в НБА погибшему Браянту
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс вместе с командой стал чемпионом НБА в этом сезоне. Баскетболист посвятил эту победу погибшему Кобе Брайанту, который был легендой "Лейкерс".
После победы ЛеБрон опубликовал трогательный пост в своем Instagram-аккаунте. Американский баскетболист посвятил этот титул Коби Брайанту, погибшему 26 января в авиакатастрофе. Инцидент произошел недалеко от Лос-Анджелеса.
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Трогательный поступок ЛеБрона
Для "Лейкерс" этот титул стал 17-м в истории. По количеству трофеев они догнали самый титулованный клуб лиги "Бостон Селтикс". В решающем матче самым результативным игроком стал Леброн Джеймс. Лидер "Лейкерс" оформил трипл-дабл – 28 очков, 14 подборов и 10 передач. В итоге Джеймс был признан MVP финальной серии.
Надеюсь, я заставил тебя гордиться, мой брат! Люблю и скучаю по тебе, Чемпион,
– написал Леброн.
Интересно, что в своем последнем твите Брайант поздравил ЛеБрона Джеймса, который побил его рекорд в НБА. Сам ЛеБрон расплакался, когда узнал о его смерти. В этот же день ЛеБрон Джеймс обошел Коби Брайанта в списке самых результативных игроков НБА. На счету "Черной Мамбы" было 33643 очков. В игре против "Филадельфии" ЛеБрон набрал 29 очков, и теперь в его активе 33655. Он вышел на паркет в кроссовках с надписью "Мамба навсегда".
Что известно о смерти Коби Брайанта
- Брайант погиб в авиакатастрофе. Инцидент произошел недалеко от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабасас утром 26 января по местному времени.
- Все 9 человек, которые находились на борту не смогли остаться в живых. Среди них и его 13-летняя дочь Джианна. Кроме того, на борту находилась ее партнерша в баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета.
- Катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Вертолет Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде чем разбиться.
- В день гибели Брайанта все матчи начинались с минуты молчания. Некоторые баскетболисты не разыгрывали мяч в течение 24 секунд. Именно под этим номером выступал Брайант за "Лейкерс".
- Журнал Time посвятил обложку погибшей легенде баскетбола. Во всем мире появились граффити в его честь.
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