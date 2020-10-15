Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс вместе с командой стал чемпионом НБА в этом сезоне. Баскетболист посвятил эту победу погибшему Кобе Брайанту, который был легендой "Лейкерс".

После победы ЛеБрон опубликовал трогательный пост в своем Instagram-аккаунте. Американский баскетболист посвятил этот титул Коби Брайанту, погибшему 26 января в авиакатастрофе. Инцидент произошел недалеко от Лос-Анджелеса.

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Трогательный поступок ЛеБрона

Для "Лейкерс" этот титул стал 17-м в истории. По количеству трофеев они догнали самый титулованный клуб лиги "Бостон Селтикс". В решающем матче самым результативным игроком стал Леброн Джеймс. Лидер "Лейкерс" оформил трипл-дабл – 28 очков, 14 подборов и 10 передач. В итоге Джеймс был признан MVP финальной серии.

Надеюсь, я заставил тебя гордиться, мой брат! Люблю и скучаю по тебе, Чемпион,

– написал Леброн.

Интересно, что в своем последнем твите Брайант поздравил ЛеБрона Джеймса, который побил его рекорд в НБА. Сам ЛеБрон расплакался, когда узнал о его смерти. В этот же день ЛеБрон Джеймс обошел Коби Брайанта в списке самых результативных игроков НБА. На счету "Черной Мамбы" было 33643 очков. В игре против "Филадельфии" ЛеБрон набрал 29 очков, и теперь в его активе 33655. Он вышел на паркет в кроссовках с надписью "Мамба навсегда".

Что известно о смерти Коби Брайанта