ЛеБрон Джеймс зворушливо присвятив перемогу в НБА загиблому Браянту: фото
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс разом з командою став чемпіоном НБА у цьому сезоні. Баскетболіст присвятив цю перемогу загиблому Кобі Браянту, який був легендою "Лейкерс".
Після перемоги ЛеБрон опублікував зворушливий пост у своєму Instagram-акаунті. Американський баскетболіст присвятив цей титул Кобі Браянту, який загинув 26 січні у авіакатастрофі. Інцидент стався неподалік Лос-Анджелеса.
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Зворушливий вчинок ЛеБрона
Для "Лейкерс" цей титул став 17-м в історії. За кількістю трофеїв вони наздогнали найтитулованіший клуб ліги "Бостон Селтікс". У вирішальному матчі найрезультативнішим гравцем став Леброн Джеймс. Лідер "Лейкерс" оформив тріпл-дабл – 28 очок, 14 підбирань і 10 передач. У підсумку Джеймс був визнаний MVP фінальної серії.
Сподіваюся, я змусив тебе пишатися, мій брате! Люблю і сумую за тобою, чемпіон,
– написав Леброн.
Цікаво, що у своєму останньому твіті Браянт привітав ЛеБрона Джеймса, який побив його рекорд у НБА. Сам ЛеБрон розплакався, коли дізнався про його смерть. В цей же день ЛеБрон Джеймс обійшов Кобі Браянта в списку найрезультативніших гравців НБА. На рахунку "Чорної Мамби" було 33643 очок. У грі проти "Філадельфії" ЛеБрон набрав 29 очок, і тепер в його активі 33655. Саму гру ЛеБрон присвятив Кобі. Він вийшов на паркет в кросівках з написом "Мамба назавжди".
Що відомо про смерть Кобі Браянта
- Браянт загинув у авіакатастрофі. Інцидент стався неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабасас уранці 26 січня за місцевим часом.
- Усі 9 людей, які перебували на борту не змогли залишитись живими. Серед них і його 13-річна донька Джіанна. Крім того, на борту перебувала її партнерка у баскетбольній команді Алісса Альтобеллі, її батько Джон (тренер із бейсболу) та мати Керрі. Не вижив і пілот гелікоптера.
- Катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок. Вертоліт Sikorsky S-76 близько хвилини падав на високій швидкості, перш ніж розбитися.
- У день загибелі Браянта всі матчі розпочиналися із хвилини мовчання. Деякі баскетболісти не розігрували м'яч протягом 24 секунд. Саме під цим номером виступав Браянт за "Лейкерс".
- Журнал Time присвятив обкладинку загиблій легенді баскетболу. У всьому світі з'явились графіті на його честь.