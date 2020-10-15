Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс разом з командою став чемпіоном НБА у цьому сезоні. Баскетболіст присвятив цю перемогу загиблому Кобі Браянту, який був легендою "Лейкерс".

Після перемоги ЛеБрон опублікував зворушливий пост у своєму Instagram-акаунті. Американський баскетболіст присвятив цей титул Кобі Браянту, який загинув 26 січні у авіакатастрофі. Інцидент стався неподалік Лос-Анджелеса.

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Зворушливий вчинок ЛеБрона

Для "Лейкерс" цей титул став 17-м в історії. За кількістю трофеїв вони наздогнали найтитулованіший клуб ліги "Бостон Селтікс". У вирішальному матчі найрезультативнішим гравцем став Леброн Джеймс. Лідер "Лейкерс" оформив тріпл-дабл – 28 очок, 14 підбирань і 10 передач. У підсумку Джеймс був визнаний MVP фінальної серії.

Сподіваюся, я змусив тебе пишатися, мій брате! Люблю і сумую за тобою, чемпіон,

– написав Леброн.

Цікаво, що у своєму останньому твіті Браянт привітав ЛеБрона Джеймса, який побив його рекорд у НБА. Сам ЛеБрон розплакався, коли дізнався про його смерть. В цей же день ЛеБрон Джеймс обійшов Кобі Браянта в списку найрезультативніших гравців НБА. На рахунку "Чорної Мамби" було 33643 очок. У грі проти "Філадельфії" ЛеБрон набрав 29 очок, і тепер в його активі 33655. Саму гру ЛеБрон присвятив Кобі. Він вийшов на паркет в кросівках з написом "Мамба назавжди".

Що відомо про смерть Кобі Браянта