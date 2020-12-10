Издание Time назвало спортсмена года. Им стал баскетболист ЛеБрон Джеймс.

Звание "спортсмен года" по версии журнала Time ЛеБрон Джеймс получил не только за спортивные достижения. Хотя в этом сезоне он помог Лос-Анджелес Лейкерс получить чемпионский титул в NBA. Для команды это была первая победа за десять лет. А для самого Джеймса – четвертый титул. До этого он дважды выигрывал с Майами (в 2012 и 2013 годах) и Кливлендом (2016).

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Однако в Time отметили и гражданскую позицию баскетболиста. Речь, в первую очередь, об его активной поддержке движения Black Lives Matter.

Также журналисты отметили и его участие в выборах президента США. Его организация More Than a Vote (более, чем голос) задалась целью привлечения к выборам большего количества населения.

ЛеБрон Джеймс попал на обложку журнала. Ее нарисовал 14-летний художник Тайлер Гордон.



ЛеБрон Джеймс на обложке журнала Time / Иллюстрация Time