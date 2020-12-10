ЛеБрон Джеймс стал спортсменом года по версии Time
Издание Time назвало спортсмена года. Им стал баскетболист ЛеБрон Джеймс.
Звание "спортсмен года" по версии журнала Time ЛеБрон Джеймс получил не только за спортивные достижения. Хотя в этом сезоне он помог Лос-Анджелес Лейкерс получить чемпионский титул в NBA. Для команды это была первая победа за десять лет. А для самого Джеймса – четвертый титул. До этого он дважды выигрывал с Майами (в 2012 и 2013 годах) и Кливлендом (2016).
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Однако в Time отметили и гражданскую позицию баскетболиста. Речь, в первую очередь, об его активной поддержке движения Black Lives Matter.
Также журналисты отметили и его участие в выборах президента США. Его организация More Than a Vote (более, чем голос) задалась целью привлечения к выборам большего количества населения.
ЛеБрон Джеймс попал на обложку журнала. Ее нарисовал 14-летний художник Тайлер Гордон.
ЛеБрон Джеймс на обложке журнала Time / Иллюстрация Time
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