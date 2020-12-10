ЛеБрон Джеймс став спортсменом року за версією Time
Видання Time назвало спортсмена року. Ним став баскетболіст ЛеБрон Джеймс.
Звання "спортсмен року" за версією журналу Time ЛеБрон Джеймс отримав не лише за спортивні досягнення. Хоча в цьому сезоні він допоміг Лос-Анджелес Лейкерс здобути чемпіонський титул в NBA. Для команди це була перша перемога за десять років. А для самого Джеймса – четвертий титул. До цього він двічі вигравав з Маямі (у 2012 та 2013 роках) та Клівлендом (2016 рік).
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Однак в Time відзначили й громадянську позицію баскетболіста. Мова, в першу чергу, про його активну підтримку руху Black Lives Matter.
Також журналісти відзначили і його участь у виборах президента США. Його організація More Than a Vote (Більше, чим голос) поставила за мету долучення до виборів більшої кількості населення.
ЛеБрон Джеймс потрапив на обкладинку журналу. Її намалював 14-літній художник Тайлер Гордон.
ЛеБрон Джеймс на обкладинці журналу Time / Ілюстрація Time
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