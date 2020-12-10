Видання Time назвало спортсмена року. Ним став баскетболіст ЛеБрон Джеймс.

Звання "спортсмен року" за версією журналу Time ЛеБрон Джеймс отримав не лише за спортивні досягнення. Хоча в цьому сезоні він допоміг Лос-Анджелес Лейкерс здобути чемпіонський титул в NBA. Для команди це була перша перемога за десять років. А для самого Джеймса – четвертий титул. До цього він двічі вигравав з Маямі (у 2012 та 2013 роках) та Клівлендом (2016 рік).

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Однак в Time відзначили й громадянську позицію баскетболіста. Мова, в першу чергу, про його активну підтримку руху Black Lives Matter.

Також журналісти відзначили і його участь у виборах президента США. Його організація More Than a Vote (Більше, чим голос) поставила за мету долучення до виборів більшої кількості населення.

ЛеБрон Джеймс потрапив на обкладинку журналу. Її намалював 14-літній художник Тайлер Гордон.



ЛеБрон Джеймс на обкладинці журналу Time / Ілюстрація Time