Форвард "Лейкерс" ЛеБрон Джеймс оформил невероятный данк в матче НБА. Баскетболист словно не заметил соперника и в прыжке снес конкурента.

"Лейкерс" в первом матче 1/4 финала плей-офф НБА уступил "Хьюстону" – 97:112, информирует 24 канал.

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Даже несмотря на поражение форвард команды из Лос-Анджелеса ЛеБрон Джеймс сумел запомниться эффектным данком во второй четверти матча. 35-летний американец во время броска положил на паркет разыгрывающего защитника соперника Расселла Уэстбрука. Баскетболист словно не заметил игрока "Хьюстона" и легко снес его за пределы паркета.

Всего на счету ЛеБрона в этой встрече 20 очков, 8 подборов и 7 результативных передач.

Красивый данк ЛеБрона в матче НБА

Достижения ЛеБрона Джеймса