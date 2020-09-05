ЛеБрон Джеймс совершил блестящий данк в проигранном матче НБА: видео
Форвард "Лейкерс" ЛеБрон Джеймс оформил невероятный данк в матче НБА. Баскетболист словно не заметил соперника и в прыжке снес конкурента.
"Лейкерс" в первом матче 1/4 финала плей-офф НБА уступил "Хьюстону" – 97:112, информирует 24 канал.
Это нужно видеть: 35-летний лидер "Оклахомы" побил уникальный рекорд ЛеБрона в плей-офф НБА: видео
Даже несмотря на поражение форвард команды из Лос-Анджелеса ЛеБрон Джеймс сумел запомниться эффектным данком во второй четверти матча. 35-летний американец во время броска положил на паркет разыгрывающего защитника соперника Расселла Уэстбрука. Баскетболист словно не заметил игрока "Хьюстона" и легко снес его за пределы паркета.
Всего на счету ЛеБрона в этой встрече 20 очков, 8 подборов и 7 результативных передач.
Красивый данк ЛеБрона в матче НБА
Достижения ЛеБрона Джеймса
- Джеймс является трехкратным чемпионом НБА.
- Трижды становился самым ценным игроком Финала НБА, а также четырежды был самым ценным игроком НБА, самым результативным игроком регулярного чемпионата и новичком года.
- Двенадцать раз входил в первую сборную всех звезд НБА, а также пять раз в сборную всех звезд защиты.
- Шестнадцать раз участвовал в матче всех звезд, где трижды признавался самым ценным игроком.
- В 2008 году вышел документальный фильм "Больше, чем игра" о Джеймсе и его школьной команде. В 2015 году снялся в кинокомедии режиссера Джадда Апатоу "Девушка без комплексов".
- По версии "Forbes" (2019) был признан самым высокооплачиваемым игроком в НБА.