Разыгрывающему "Оклахомы" Крису Полу удалось побить рекорд ЛеБрона Джеймса: он стал самым возрастным игроком, который оформил трипл-дабл в седьмом матче серии плей-офф.

В седьмом матче серии первого раунда плей-офф НБА "Хьюстон Рокетс" обыграл "Оклахому-Сити Тандер". Лидер гостей сумел побить рекорд НБА, пишет 24 канал.

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Матч закончился со счетом 104:102 и 4:3 в серии в пользу "Хьюстон Рокетс".

В этом матче Крис Пол оформил трипл-дабл – 19 очков, 11 подборов и 12 передач. После этого он стал самым возрастным баскетболистом НБА, который оформил трипл-дабл в 7-м матче серии плей-офф.

До этого такой результат удалось показать Леброну Джеймсу, которому на тот момент исполнился 31 год и 172 дня.

После поражения Крис Пол расплакался на пресс-конференции. По его словам, обидно проигрывать, команда ожидала на победу.

"We didn't give a damn about anybody's predictions going into any series and any game, we expected to win."



CP3 was emotional after Game 7 loss. pic.twitter.com/z62BuLBQYn — Bleacher Report (@BleacherReport) September 3, 2020

Что известно о Крисе Поле

В сезоне 2005/06 стал лучшим среди новичков НБА по очкам, результативным передачам и перехватам и получил звание новичка года. Также Пол получал звание новичка месяца ежемесячно в течение всего сезона. Записал в свой актив первый в карьере в НБА трипл-дабл в 2006 году (24 очка, 12 подборов, 12 результативных передач).

Принял участие в игре новичков НБА и сумел установить 2 рекорда, набрав 17 результативных передач и 9 перехватов.

В сезоне 2007/08 стал лучшим в НБА по количеству результативных передач и перехватов. Также впервые принял участие в матче всех звезд. В следующем сезоне повторил рекорд. Сейчас рекорд до сих пор принадлежит Полу и составляет 108 игр подряд.

Видеообзор результативных действий Криса Пола в матче