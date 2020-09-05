ЛеБрон Джеймс здійснив блискучий данк у програному матчі НБА: відео
Форвард "Лейкерс" ЛеБрон Джеймс оформив неймовірний данк у матчі НБА. Баскетболіст наче не помітив суперника та у стрибку зніс конкурента.
"Лейкерс" у першому матчі 1/4 фіналу плей-офф НБА поступився "Х'юстону" – 97:112, інформує 24 канал.
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Навіть попри поразку форвард команди з Лос-Анджелеса ЛеБрон Джеймс зумів запам'ятатись ефектним данком у другій чверті матчу. 35-річний американець під час кидка поклав на паркет розігруючого захисника суперника Расселла Уестбрука. Баскетболіст наче не помітив гравця "Х'юстону" та легко зніс його за межі паркету.
Всього на рахунку ЛеБрона в цій зустрічі 20 очок, 8 підбирань і 7 результативних передач.
Красивий данк ЛеБрона у матчі НБА
Досягнення ЛеБрона Джеймса
- Джеймс є триразовим чемпіоном НБА.
- Тричі ставав найціннішим гравцем фіналу НБА, а також чотири рази був найціннішим гравцем НБА, найрезультативнішим гравцем регулярного чемпіонату і новачком року.
- Дванадцять разів входив у першу збірну всіх зірок НБА, а також п'ять разів до збірної всіх зірок захисту.
- Шістнадцять разів брав участь у матчі всіх зірок, де тричі визнавався найціннішим гравцем.
- У 2008 році вийшов документальний фільм "Більше, ніж гра" про Джеймса і його шкільну команду. У 2015 році знявся в кінокомедії режисера Джадда Апатоу "Дівчина без комплексів".
- За версією "Forbes" (2019) був визнаний найбільш високооплачуваним гравцем в НБА.