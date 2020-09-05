Форвард "Лейкерс" ЛеБрон Джеймс оформив неймовірний данк у матчі НБА. Баскетболіст наче не помітив суперника та у стрибку зніс конкурента.

"Лейкерс" у першому матчі 1/4 фіналу плей-офф НБА поступився "Х'юстону" – 97:112, інформує 24 канал.

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Навіть попри поразку форвард команди з Лос-Анджелеса ЛеБрон Джеймс зумів запам'ятатись ефектним данком у другій чверті матчу. 35-річний американець під час кидка поклав на паркет розігруючого захисника суперника Расселла Уестбрука. Баскетболіст наче не помітив гравця "Х'юстону" та легко зніс його за межі паркету.

Всього на рахунку ЛеБрона в цій зустрічі 20 очок, 8 підбирань і 7 результативних передач.

Красивий данк ЛеБрона у матчі НБА

Досягнення ЛеБрона Джеймса